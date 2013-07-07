"إل جي" تطور هاتفاً بنظام ويندوز فون 8

تعتزم شركة “إل جي” الكورية الجنوبية طرح هاتف ذكي بنظام “ويندوز فون 8″، وذلك حسب تصريحات أحد مسؤولي الشركة.

وقال “كوون سوون” مدير “إل جي” الهند في تصريحات أبرزتها جريدة “Light Reading” الهندية "في الحقيقة نحن نعمل على هاتفنا الخاص بنظام ويندوز فون 8″.

وأوضح “سوون” أن خطوة “إل جي” بإنتاج هاتف يعمل بنظام “ويندوز فون” تأتي بعد اقتناعها بقدرة النظام على زيادة حصتها عالمياً، وذلك في ظل جهود “مايكروسوفت” لتطويره وجذب المستخدمين إليه.

وتعتمد “إل جي” على نظام “أندرويد” في هواتفها الذكية، إلا أنها لازالت غير قادرة على التغلب على مواطنتها “سامسونج” التي تملك أكثر هواتف “أندرويد” مبيعاً حتى الآن.

إلى هذا، شدد “كوون سوون” على أن نظام تشغيل “أندرويد” لايزال في مقام الاهتمام الأول لدى شركته، حيث قال “أندرويد هو نظام التشغيل الرئيسي على الصعيد العالمي سواء على مستوى إقبال المستخدمين أو الانتشار عالمياً”.

ولم يحدد مدير “إل جي” الهند موعداً لإطلاق شركته لأول هواتفها بنظام “ويندوز فون” حيث اكتفى بالإشارة إلى أن “إل جي” لازالت تدرس السوق وتنتظر الفرصة المناسبة.

الجدير بالذكر أن شركة “نوكيا” الفنلندية تعد صاحبة الحصة الأكبر من مبيعات الهواتف العاملة بنظام “ويندوز فون”، والذي وصلت حصته السوقية بين أنظمة التشغيل الأخرى خلال الشهور الأولى من العام الجاري إلى نسبة 2.9%.