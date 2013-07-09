آبل تخطط لإطلاق الجيل الخامس من آيباد قريباً

من المتوقع أن تكشف آبل عن الجيل الخامس من حاسبها اللوحي "آيباد" بشاشة من قياس 9.7 إنش خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم، وذلك بحسب معلومات حصل عليها موقع "ديجيتايمز" التايواني المقرّب من مصانع الإنتاج في تايوان والصين.

وقال الموقع الذي حصل على معلوماته مما قال إنها مصادر ضمن بعض الشركات التي تتعامل معها آبل في تجميع أجهزتها، بأن آبل مازالت غير مستقرة على المواصفات النهائية بالنسبة للحاسب اللوحي "آيباد ميني" ما قد يؤخر طرحه عن هذا الموعد.

وأشارت المعلومات إلى أن الحاسب اللوحي الجديد سيتمتع بحوافّ أضيق للشاشة، بحيث تتيح مساحة أكبر للعرض، كما تم تقليص أنابيب LED الخاصة بالشاشة من أنبوبين إلى أنبوب واحد، ما سيساهم في تحسين أداء البطارية.

ورغم أن المورّدين لم يتلقوا بعد الأوامر من آبل ببدء عملية الإنتاج على نطاق واسع، إلا أنهم قاموا بشحن دفعة أولية من الحاسب لشركة آبل، وبحسب المصدر فإن هذه الدفعة الأولية كافية لتلبية الطلبات الأولى التي تلي الإطلاق الرسمي، ومن المتوقع أن تحدد آبل توقعاتها لعدد الأجهزة المطلوبة خلال يوليو أو في بداية أغسطس.

أما بالنسبة لحاسب آيباد ميني بقياس 7.9 إنش، ذكرت المصادر أن آبل مازالت تدرس طرحه بشاشة عالية الدقة من نوع "ريتينا" أم طرحه بشاشة عادية، وفي حال قررت آبل اعتماد شاشة "ريتينا" فهذا سوف يعني تأخير طرح الجهاز حتى الربع الأخير من العام.