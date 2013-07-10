جوجل تطلق النسخة الجديدة من خرائطها لأندرويد

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق الخرائط Google Maps للهواتف والحواسب اللوحية بنظام أندرويد، على أن تتوفر هذه النسخة قريبًا لأجهزة آيفون وآيباد خلال فترة قريبة بحسب ما ذكرت الشركة في مدونتها.

ومن أبرز ما يقدمه التحديث، واجهات جديدة بالكامل تعتمد التصميم الجديد لخرائط جوجل المتوفر حاليًا للنسخة التجريبية من الخرائط على الويب، ويقوم هذا التصميم على التخفيف من ازدحام الأيقونات والخيارات والتركيز على الخريطة، وعرض الخرائط التفاعلية التي تتغير محتوياتها بحسب اهتمامات كل مستخدم، وتسهيل عملية استكشاف الأماكن الجديدة. عدا عن التصميم باتت النسخة الجديدة من الخرائط تدعم إظهار المعلومات بالوقت الحقيقي على الخريطة واقتراح المسارات البديلة بشكل ديناميكي.

وتٌعد ميزة الاكتشاف Explore من أبرز ميزات التحديث الجديد، حيث تسمح هذه الميزة بالبحث واكتشاف الأماكن القريبة أو المثيرة للاهتمام من خلال واجهة غنية بالصور. حيث يُظهر هذا الخيار عدة خيارات رئيسية مثل الأكل والشرب والنوم والتسوق، بالضغط على أي منها ينتقل المستخدم إلى المزيد من الخيارات الفرعية التابعة لها للعثور على المكان المناسب الذي يبحث عنه سواء كان مطعمًا أو متجرًا أو فندقًا أو نقطة جذبٍ سياحي.

وتدعم النسخة الجديدة من خرائط جوجل إظهار معلومات الطريق في الوقت الحقيقي، مثل الحوادث التي تعيق حركة المرور، حيث يستطيع المستخدم النقر على أيقونة الحادث الظاهرة على الخريطة لمعرفة المزيد من التفاصيل، كما يقترح التطبيق وبشكل فوري طريقًا بديلًا لمساعدة المستخدم في تفادي الازدحام المروري. كما تم تحسين واجهات التنقل واختيار وسائل النقل المناسبة بشكل كبير.

وأخيرًا، حسنت جوجل في هذا الإصدار من نظام مراجعات وتقييمات الأماكن ودعمت العروض الخاصة بالتعاون مع بعض المتاجر العالمية، كما أعلنت عن إلغاء خدمتي Latitude و Check-ins حيث ستتوقفا عن العمل حتى في النسخ الأقدم من التطبيق بتاريخ 8 آب/أغسطس وذلك لأنها قالت بأن ميزات مشابهة لهما باتت متوفرة في تطبيق +Google. كما ألغت جوجل في هذه النسخة ميزة حفظ الخرائط للعمل دون اتصال بالانترنت، لكن ما زال بإمكان المستخدمين تخزين الخريطة عبر كتابة OK Maps ضمن شريط البحث لدى استعراض المنطقة التي يريد المستخدم حفظها للعودة إليها عند عدم توفر اتصال.