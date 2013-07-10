"أيسر" تطلق حاسباً مكتبياً مخصصاً للألعاب

أعلنت شركة "أيسر" عن إطلاقها لحاسب مكتبي جديد ينتمي لسلسلة الحواسب المكتبية "Predator AG3" ويحمل رقم الطراز "605". قالت الشركة إنه مخصص للألعاب والوسائط المتعددة.

وقد تم تزويد هذا الحاسب ببطاقة الرسوميات المتطورة "GeForce GTX 660"، والمصنعة من قبل شركة "إنفيديا"، وبذاكرة ولوج عشوائي من نوع "DDR3"، تصل سعتها إلى 32 غيغابايت، وبمعالج الجيل الرابع من شركة إنتل "Core i7"، وبقرص صلب سعته 3 تيرابايت يتميز بعدد دورات يصل إلى 7200 دورة في الدقيقة.

يذكر أن "أيسر" كانت قد أشارت إلى هذا الحاسب المكتبي خلال معرض "كومبيوتكس" والذي جرت فعالياته في العاصمة التايوانية مطلع الشهر الماضي. واليوم تطرحه للبيع بسعر يبدأ من 999 دولاراً أميركياً.

وقد أعلنت شركة "أيسر" أيضاً عن قيامها بتحديث حاسبها المحمول Aspire M5 وذلك من خلال تزويده بمعالج الجيل الرابع من شركة إنتل Core i5.

ويعمل هذا الحاسب المحمول بنظام تشغيل ويندوز 8، ويتميز بشاشة لمسية، وبجسم مبني من الألومنيوم وبسماكة أقل من بوصة واحدة، وبلوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية، وبذاكرة ولوج عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت، وبقرص صلب سعته 500 غيغابايت.

يُشار إلى أن هذه النسخة المحدثة من الحاسب المحمول Aspire M5 تحمل رقم الطراز M5-583P-6428 ، وتأتي بسعر 699 دولاراً أميركياً، في حين أن النسخة القديمة منه يصل سعرها إلى 600 دولار أميركي.