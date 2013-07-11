أطول فترة تراجع للحواسيب الشخصية في تاريخها

تراجعت المبيعات العالمية للحواسيب الشخصية بنسبة 10.9% خلال الربع الثاني من العام 2013، وخسرت مجموعة "إتش بي" الأميركية مرتبة الصدارة بعد أن تقدمت عليها الصينية "لينوفو" بفارق بسيط، وفق ما جاء في بيانات صادرة عن شركة "غارتنر"، نقلا عن تقرير إخباري الخميس 11 يوليو/تموز.

ولفتت "غارتنر" إلى أنه الربع الخامس على التوالي الذي يشهد انخفاضا في المبيعات "خلال أطول فترة تراجع تشهدها سوق الحواسيب الشخصية في تاريخها".

وبصورة إجمالية، بيع 76 مليون حاسوب شخصي في الربع الثاني من العام 2013، في مقابل 85 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت المبيعات قد سجلت انخفاضا قياسيا في الربع الأول من العام، قدرته "غارتنر" بنسبة 11.2% في أبريل/نيسان.

وأرجع ميكاكو كيتاغاوا المحلل لدى مجموعة "غارتنر" هذا التراجع إلى ازدهار سوق الأجهزة اللوحية ميسورة الكلفة في البلدان الناشئة.

واحتلت مجموعة "لينوفو" مرتبة الصدارة في مجال الحواسيب الشخصية بنسبة 16.7% من حصص السوق، ومبيعات شملت 12.7 مليون وحدة (تراجع بنسبة 0.6%).

وتراجعت الشركة الأميركية "إتش بي" إلى المرتبة الثانية، بنسبة 16.3% من حصص السوق، ومبيعات شملت 12.4 مليون وحدة (تراجع بنسبة 4.8%).

وبقيت مجموعة "ديل" الأميركية في المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11.8% من حصص السوق، ومبيعات شملت 9 ملايين وحدة (تراجع بنسبة 3.9%).

وقد سجل أكبر انخفاض في السوق عند المصنعين التايوانيين "ايسر" (تراجع بنسبة 35.3% من حصص السوق، ومبيعات شملت 6.3 ملايين وحدة) و"ايسوس" (تراجع بنسبة 20.5% ومبيعات شملت 4.6 ملايين وحدة).