"فيسبوك" تحدّث تطبيقها لنظام "iOS"

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأربعاء، تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظام التشغيل "آي أو إس" iOS، ليجلب معه العديد من المزايا، لعل أبرزها دعم التطبيق لما يُعرف بالصفحات أو الملفات الشخصية المُوثَّقة.

حيث أصبح بإمكان مستخدمي هواتف "آيفون" الذكية وحاسبات "آيباد" اللوحية، التحقق من أصحاب الحسابات، حيث ستظهر ضمن التطبيق في الصفحات أو الملفات الشخصية المُوثَّقة إلى جانب الاسم ضمن صفحة اليوميات دائرة زرقاء صغيرة في داخلها "علامة تحقق". وبالإضافة إلى ذلك ستظهر علامة الوثوقية أيضاً في نتائج البحث ضمن التطبيق.

يُشار إلى أن "فيسبوك" كانت قد أعلنت في 29 مايو/أيار الماضي عن دعم هذه الميزة على غرار موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"جوجل بلس"، لتتيح من خلالها لمستخدمي الموقع الوثوق في أن من يملك أو يُشرف على إدارة إحدى الصفحات أو حسابات المشاهير أو الصحفيين أو حتى الحسابات الحكومية الرسمية، أو غيرها، هي الصفحات الحقيقية لهذه الشخصيات أو المؤسسات، وأن كل ما يُنشر ضمنها تقع مسؤوليته على صاحبها.

يُذكر أن التحديث الجديد جلب معه أيضاً تحسين القدرة على تحرير معلومات التواصل الخاص بالأماكن للسماح لأصحاب الأملاك من تحديث فئاتهم، وأرقام هواتفهم، بالإضافة إلى غيرها من المعلومات وذلك على حاسبات "آيباد"، كما قامت "فيسبوك" من خلال التحديث بحل مشكلة كانت تتسبب ببطئ تحميل "آخر الأخبار".

ويمكن لمستخدمي تطبيق "فيسبوك" على نظام “آي أو إس” تحديث التطبيقات لديهم، أو تنزيل الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 6.3 من متجر آبل للتطبيقات، علمًا أن التطبيق يأتي بحجم يصل إلى 35.6 ميجابايت، ويتطلب الإصدار 5.0 وما فوق من النظام.