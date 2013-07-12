جوجل تخطط لإنفاق 500 مليون دولار لتسويق "موتو إكس"

ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نُشر اليوم بأن جوجل أعطت شركة موتورولا التابعة لها الضوء الأخضر لإنفاق 500 مليون دولار ضمن حملة إعلانية وتسويقية تترافق مع إطلاق هاتف "موتو إكس" Moto X المُرتقب في كل من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الشهور القليلة القادمة.

ويُعتبر هاتف Moto X ثمرة التعاون المشترك الأولى ما بين جوجل وموتورولا منذ صفقة استحواذ الأولى على الثانية التي تمّت في العام 2012. حيث أشارت المعلومات السابقة بأن الشركتين عملتا لإنتاج الهاتف القادم بمواصفات مميزة.

وقال المصدر إن الهاتف الجديد سيتوفر لدى شركات الهاتف المحمول الأربع الكبرى في الولايات المتحدة، وسيتم طرحه في ذات الوقت في أوروبا، وهذا دليل على أن جوجل وموتورولا جادتان بتسويق الجهاز وطرحه على نحو واسع. لكن على عكس التكهّنات التي توقعت بأن تطرح جوجل الجهاز بسعر أقل من أسعار السوق على غرار ما فعلت مع هاتف Nexus 4 العام الماضي، يذكر التقرير بأن السعر سيكون منافساً لأسعار السوق الحالية بالنسبة للأجهزة ذات المواصفات القوية لكنه ليس منخفضاً عنها بشكل كبير، أي حوالي 599 دولارا للنسخة المفتوحة أو 199 دولاراً مع عقد لمدة سنتين بحسب التقرير.

يُذكر أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول مواصفات الجهاز العتادية، لكن المعلومات تشير إلى قابلية تخصيص الهاتف قبل الشراء، حيث ستوفر موتورولا موقعاً خاصاً على الويب يتيح للمستخدم تخصيص الهاتف قبل شرائه وذلك من خلال اختيار اللون المطلوب وكلمات أو عبارات كي يتم حفرها بالليزر على الجهة الخلفية للجهاز. وكانت بعض التقارير السابقة قد أشارت إلى أغسطس/آب القادم موعداً لطرح الجهاز في الأسواق.