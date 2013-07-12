مايكروسوفت تستعرض سجل تحديثات "ويندوز فون 8"

نشرت شركة "مايكروسوفت"، الخميس تفاصيل سجل تحديثات نظام التشغيل التابع لها والخاص بالهواتف الذكية "ويندوز فون 8"، مشيرة إلى أن أبرز ما جاء به كل تحديث من التحديثات التي تم إطلاقها منذ إطلاق النظام العام الماضي.

وقالت الشركة في منشور لها إن جهودها المبذولة لتصميم برنامج رائع مطلقاً لا تتوقف، ولهذا تقوم بانتظام بإصدار تحديثات لنظام التشغيل "ويندوز فون 8" لإضافة ميزات جديدة تحسّن من أداء هاتف المستخدم بصورة أكبر.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن تحديثات "ويندوز فون 8" تراكمية؛ أي أنه عندما يقوم المستخدم بتثبيت التحديث الأخير، سيحصل تلقائياً أيضاً على جميع التحديثات السابقة وسيتم تنزيل وتثبيت التحديثات التي تنطبق على هاتفه فقط، ثم استعرضت في منشورها ملخصاً لما قامت بتضمينه في كل تحديث حتى الآن.

حيث جاء التحديث الذي يحمل الرقم 8.0.10327.77 وهو آخرها، بدعم لميزة "إكس بوكس موزيك" Xbox Music، حيث أصبح من السهل الآن تحديد الموسيقى وتنزيلها وإضافتها. بالإضافة إلى ذلك، سيشاهد من وصفتهم بعشاق الموسيقى المزيد من بيانات التعريف الدقيقة (مثل معلومات عن الأغنية والألبوم) والعديد من تحسينات الأداء الأخرى.

وجلب هذا التحديث أيضًا دعمًا لميزة "راديو إف أم" ليتيح للمستخدم إمكانية الاستماع إلى قنوات الراديو مباشرةً من مركز الموسيقى+الفيديو. هذا بالإضافة إلى دعم ميزة "Data Sense" التي تزود المستخدم بمقدار استخدام البيانات في هاتفه، كما يمكنه تعيين حد وفقاً لخطة بياناته، أو أن يتبع فقط التطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من البيانات.

وأضافت الشركة أن التحديث الأخير أعطى تطبيقات التي تدعم الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مثل "سكايب" مستوى ثبات وأداء محسّنا. هذا إلى جانب أن تجربة تصفح الويب من خلا متصفح "إنترنت إكسبلورر" الخاص بهذا النظام، أصبحت أفضل من أي وقت مضى من خلال توافق عناصر HTML 5 المحسنة.

واستعرضت "مايكروسوفت" المزايا التي جاء بها التحديث الأسبق والذي حمل الرقم 8.0.10211.204، حيث تم تحسين تجربة المراسلة، فأصبح بإمكان المستخدم إضافة عدة مستلمين في نفس الوقت عند إرسال رسالة نصية، بالإضافة إلى حفظ الرسائل غير المرسلة كمسودات بشكلٍ تلقائي. كما يمكنه تعديل الرسائل النصية المستلمة قبل إعادة توجيهها.

وتضمن هذا التحديث إمكانية الرد نصيًا على المكالمات الواردة، حيث يمكن للمستخدم إرسال رد نصي مكتوب مسبقاً إلى المتصل من شاشة الرد على المكالمات مباشرةً، كما هو الحال في نظام "أندرويد".

وقامت الشركة في التحديث 8.0.10211.204 بإجراء بعض التحسينات على متصفح "إنترنت إكسبلورر"، فأضافت إمكانية تغيير الإعدادات لمنع تنزيل الصور تلقائيًا، وذلك في سبيل مساعدة المستخدمين على الحد من استخدام البيانات باستمرار. كما يمكنهم حذف المواقع المحددة من سجل الويب الخاص بالمتصفح وترك بقية المواقع كما هي.

يُشار إلى أن "مايكروسوفت" اعتمدت في الآونة الأخيرة سياسة إصدار تحديثات تجري تغييرات طفيفة على "ويندوز فون 8"، والتي تُعرف بـ "نسخة التوزيع العامة 2" GDR2، ولكن يرى المحللون أن الشركة تدخر التغييرات الجوهرية تحضيرًا لإطلاقها مع الإصدار القادم من النظام والذي سيحمل اسم "ويندوز فون بلو"، والتي يتوقع أن يصدر بداية العام القادم 2014.