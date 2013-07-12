"تويتر" تطلق تحديثا خاصا بتطبيق "فاين" لنظام "أندرويد"

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس، تحديثاً جديداً لتطبيق خدمة مشاركة الفيديو التابعة لها "فاين" Vine والخاص بنظام تشغيل الأجهزة المحمولة "أندرويد"، ليجلب معه العديد من المزايا التي تجعله على قدم المساواة مع نظيره على نظام "آي أو إس" iOS.

يأتي هذا التحديث بعد حوالي أسبوع من إطلاق الشبكة تحديثًا لتطبيق الخدمة على نظام "آي أو إس" والذي اعتبر أكبر تحديث يحصل عليه التطبيق حتى الآن، وذلك فيما يراه البعض خطوة ضرورية لتحسين إمكانيات التطبيق في ضوء المنافسة مع تطبيق "إنستاجرام" الذي أتاح ميزة مشاركة مقاطع الفيديو مؤخراً.

ومن أبرز التغييرات التي طرأت على التطبيق وميزته عن نظيره الخاص بنظام "آي أو إس" هو إضافة أيقونة "تطبيق مصغر" Widget لتتيح للمستخدمين بمجرد النقر على الأيقونة تسجيل الفيديو من الشاشة الرئيسية مباشرة، مما يسهم في اغتنام لحظات حاسمة قد تفوت على المستخدم فرص التقاط المشهد الأنسب.

ويتميز تطبيق "فاين" على "أندرويد" بأدوات جديدة خاصة بالكاميرا، حيث يتضمن التطبيق الجديد للكاميرا شبكة تساعد المستخدم على تحديد مواقع الأشياء التي يرغب بتصويرها بشكل أفضل، وإمكانية التقريب، وإمكانية الرجوع للخلف لمشاهدة اللقطة السابقة المسجلة.

كما يوفر التحديث أساليب جديدة لاستكشاف مقاطع الفيديو، أو لإرسال المقاطع بشكل يسهل اكتشافه من قِبل المستخدمين الآخرين. إذ يتضمن التطبيق الآن 15 قناة تتيح للمستخدم الاختيار بينها لتصنيف مقاطع الفيديو الخاصة به ضمنها.

وتتضمن هذه التصنيفات قنوات للموسيقى والطبيعة والكوميديا والفنون والعائلة وغير ذلك. كما أضافت تويتر تصنيفًا جديدًا يُدعى "On the Rise" يتيح متابعة الأشخاص الذين يحظون بشعبية عالية على "فاين". وأتاح التطبيق للمستخدم إمكانية إعادة نشر مقاطع الفيديو، على غرار ميزة إعادة التغريد في تويتر.

ويمكن لمستخدمي "أندرويد" تحديث تطبيق "فاين" لديهم، أو تنزيل الإصدار الجديد من متجر "جوجل بلاي"، علما أن التطبيق يأتي بحجم 18 ميجابايت، ويتطلب وجود إصدار "آيس كريم ساندويش" 4.0 وما فوق.