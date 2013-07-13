إطلاق تطبيق "إذاعات القرآن" الخاص بهواتف "آبل"

مع حلول شهر رمضان المبارك أطلقت شركة "رُمّان" للتطبيقات الذكية، الإصدار الثاني من تطبيق "إذاعات القرآن" الخاص بهواتف "آبل" (آيفون وآيباد) اللوحية. وقالت الشركة إن تطبيق "إذاعات القرآن" هو تطبيق إسلامي مجاني وشامل، يحتوي على جميع الأدوات الإسلامية من أوقات الصلاة، والأدعية، واتجاه القبلة، وحاسبة الزكاة، والقرآن الكريم وتفسيره، بالإضافة إلى ترجمته إلى 36 لغة.

ويوفر التطبيق في إصداره الثاني أكثر من 65 إذاعة إسلامية من جميع أنحاء العالم، وأكتر من 130 باباً من أدعية حصن المسلم، بالإضافة إلى مسبحة إلكترونية.

كما يقدم التطبيق أوقات الصلاة عن طريق استخدام موقع الهاتف (بالنسبة لخطوط الطول والعرض)، مع منبه لأوقات الصلاة بخاصية تحديد صوت الأذان، وبوصلة لمعرفة اتجاه القبلة، ويمكن من خلال التطبيق التحويل من التقويم الميلادي إلى التاريخ الهجري.

ويوفر التطبيق في إصداره الثاني خاصية الاستماع لسور وآيات القرآن الكريم لأكثر من مقرئ، وإعادة الاستماع لحفظ القرآن الكريم والبحث وإمكانية وضع إشارات مرجعية، هذا إلى جانب القرآن الكريم مترجمة معانيه بالكامل إلى 36 لغة، كما يضم تفسير الجلالين.

ويمكن للمستخدمين بمشاركة محتوى التطبيق بكل سهولة على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أنه يوجد صفحة على "تويتر" للتواصل والمشاركة بالنقاشات عن طريق الوسم "هاشتاج" QuranRadiosApp#.

التطبيق يمكن إيجاده على متجر التطبيقات الخاص بـ"ايفون"، علماً أن التطبيق يأتي بحجم 47.1 ميجابايت، ويتطلب وجود الإصدار 4.3 وما فوق من نظام "آي أو إس" iOS.