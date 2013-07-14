واتس آب تطلق تحديثاً للتراسل الفوري عبر الإنترنت

أطلقت شركة WhatsApp inc تحديثاً لتطبيق التراسل الفوري عبر الإنترنت "واتس آب" الخاص بنظام "ويندوز فون"، يجلب خاصية البدء في المكالمات الصوتية.

ويتيح الإصدار الجديد من التطبيق، للإصدارين "ويندوز فون8" و"ويندوز فون 7.5"، للمستخدم البدء في المكالمات صوتية من خلال تطبيق إجراء المكالمات الأساسي في هاتفه.

ويضم التحديث الجديد إصلاحا لمشاكل الإشعارات في الإصدار السابق، كما أصبح تشغيل التطبيق بعد النقر على الإشعارات الجديدة الواردة أسرع مقارنة بسرعة تطبيق "واتس آب" لنظام أندرويد.

وأصبح التطبيق يدعم تشغيل الموسيقي في الخلفية أثناء العمل عليه، ويعرض الصور المرسلة بين المستخدمين بشكل أكبر، كما حصل التطبيق على ابتسامات جديدة لاستخدامها في التراسل النصي.

وسوف يبدأ "واتس آب" فور قيام المستخدم بتحديثه على هاتفه الذكي، بطلب السماح بحفظ نسخة احتياطية من سجل المحادثات مما يتيح للمستخدم الوصول إليها مستقبلاً من إعدادات التطبيق.

ويمكن تحميل التحديث الجديد لتطبيق "واتس آب" عبر متجر "ويندوز فون"، ويبلغ حجم التطبيق نحو 6 ميغابايت.

يذكر أن تطبيق "واتس آب" يعد أحد أبرز تطبيقات التراسل الفوري على منصات تشغيل الأجهزة الذكية، حيث وصل عدد الرسائل التي يتم تداولها عبر التطبيق يومياً إلى نحو 27 مليار رسالة.

