صينية تموت بسبب "آيفون 5".. وشركة "آبل" تفتح تحقيقاً

أكدت شركة "آبل"، الاثنين، شروعها في التحقيق بالحادثة التي أدت إلى وفاة فتاة صينية تعرّضت لصعقة كهربائية عند محاولتها الرد على مكالمة واردة إلى هاتفها من نوع "آيفون 5"، بينما كان الهاتف متصلاً بالشاحن.

وكانت ما آيلون، مضيفة الطيران ذات الـ23 عاماً والمقيمة في إقليم شينجيانغ الواقع غرب الصين، تعرّضت الخميس الماضي لصعقة كهربائية عندما حاولت التقاط هاتفها من نوع "آيفون 5" الموصول بالشاحن، حسب ما نقلته وكالة الأبناء الصينية الرسمية "شينخوا" عن مسؤولين في الشرطة.

ومن جهتها، أعربت "آبل" عن حزنها الشديد عندما علمت بالحادثة المأساوية، على حد تعبيرها، وقدمت "تعازيها لذوي الفقيدة". وأكدت الشركة أنها ستسخر كل ما لديها للتحقيق والتعاون مع السلطات في هذه القضية، حسب ما جاء في "البوابة العربية للأخبار التقنية".

إلا أن "آبل" رفضت أن تعلّق على تفاصيل الحادثة، خاصةً ما إذا كان هيكل الهاتف الخاص بالفتاة الصينية معزولاً كهربائياً أم لا.

يُذكر أنه في شهر أبريل/نيسان الماضي اعتذرت "آبل" من عملائها في الصين وقامت بتغيير سياسات ضمان هواتف "آيفون" في ثاني أكبر الأسواق عالمياً، وذلك بعد أن عانت خدمة ما بعد البيع لأكثر من أسبوعين من نقد وسائل إعلام الحكومة الصينية.