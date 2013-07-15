فيسبوك يطلق ميزة لإضافة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري

كشف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن ميزة جديدة تخدم مستخدميه العرب، وذلك بتوفير إمكانية إضافة تاريخ الميلاد عبر الموقع وفقاً للتقويم الهجري.

وأوضح "فيسبوك"، في بيان صحافي، أن الميزة الجديدة تخدم شريحة واسعة من مستخدمي الموقع الذين يستخدمون التقويم الهجري بدلاً من التقويم الميلادي.

وسيقوم موقع التواصل الاجتماعي بتوفير الميزة الجديدة أولاً لمستخدميه في المملكة العربية السعودية، وذلك تمهيداً لتوفير الميزة في دول عربية أخرى تعمل وفق التطبيق الهجري.

وقال "جوناثان لابين" مدير "فيسبوك" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إن إطلاق الميزة الجديدة في السوق السعودي بمثابة اختبار لاستجابة المستخدمين لها، وعلى أثر تلك الاستجابة سيتم التوسع في توفير هذه الميزة لمستخدمي الموقع ببلدان أخرى في العالم الإسلامي.

ويأتي إطلاق خاصية إضافة تاريخ الميلاد وفقاً للتقويم الهجري ضمن بادرة من "فيسبوك" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم على الدول العربية.

يذكر أن شركة "فيسبوك" كانت قد دشنت العام الماضي مقرا لعملياتها بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دبي، وذلك في ظل ازدياد المستخدمين العرب لموقع التواصل الاجتماعي الذي تجاوز عدد مستخدميه مليار مستخدم عالمياً.