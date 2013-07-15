مايكروسوفت تخفض سعر حواسب "سيرفس آر تي" اللوحية

أعلنت مايكروسوفت اليوم عن تخفيض سعر بعض طرازات حاسبها اللوحي "سيرفس آر تي" بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. في محاولة من الشركة لتحسين مبيعات الجهاز، واستعدادًا لطرح جيل جديد من الأجهزة بحسب بعض التقارير.

وقامت الشركة بتخفيض سعر حاسب "سيرفس آر تي" بسعة 32 غيغابايت مع لوحة المفاتيح اللمسية الخاصة به من 498 إلى 349 دولارا أميركيا. في حين خفضت سعر الحاسب بسعة 64 غيغابايت من 649 إلى 499 دولارا أميركيا.

ويأتي هذا التخفيض بعد أسابيع من قيام مايكروسوفت بطرح نسخة من جهازها للمدارس والجامعات بسعر مخفض يبلغ 199 دولارا للطلاب، بدون لوحة المفاتيح اللمسية.

يُذكر أن الشركة ألمحت مؤخرًا إلى اعتزامها إطلاق طرازات جديدة من حواسب "سيرفس آر تي" و"سيرفس برو". وتشير التقارير إلى اعتزام مايكروسوفت تزويد الجيل الجديد من حواسب "سيرفس برو" بالجيل الرابع والأخير من معالج إنتل المعروف باسم "هازويل"، كما تعمل الشركة على اختبار معالج "سنابدراغون 800" من شركة كوالكوم للجيل الجديد من حاسب "سيرفس آر تي".