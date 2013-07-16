"آبل" تبدأ إنتاج آيفون "5S " الشهر الحالي

تستعد شركة "آبل" الأميركية للبدء بعملية إنتاج هاتف "آيفون 5 إس"، في فترة لاحقة من الشهر الحالي، وذلك ضمن خطة لإنتاج 15 مليون هاتف، بحسب ما ذكر بيتر ميسيك المحلل في مجموعة "جيفيريس"، وأضاف ميسيك أن "آبل" بدأت بإنتاج نسخة منخفضة التكلفة من "آيفون" الشهر الماضي، وستبدأ إنتاج "آيفون 5 إس" هذا الشهر، و ستطرحه رسميا في آخر سبتمبر/أيلول أو في بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف بأن " كمية الـ 15 مليون هاتف المتوقعة ستكون عبارة عن مزيج ما بين هاتف "آيفون" منخفض التكلفة وهاتف "آيفون 5 إس"، في حين ستتوقف الشركة عن إنتاج هاتف "آيفون 4 إس".

وكانت توقعات عديدة سابقة قد أشارت بأن "آيفون 5 إس" سيأتي بتصميم مشابه لهاتف "آيفون 5" الذي صدر العام الماضي، لكنه سيحتوي على تحسينات عادية قد يكون من أبرزها، امتلاك الهاتف لقارئ للبصمة كوسيلة جديدة لتأمين الهاتف.

ومن المتوقع كذلك أن تصدر آبل نسخة رخيصة السعر مصنوعة من البلاستيك من "آيفون" لمنافسة الهواتف متوسطة المواصفات والتكلفة العاملة بنظام "أندرويد".