هاتف "بلاكبيري" A10 يظهر في فيديو مسرب

ظهر في فيديو مسرب تم نشره على موقع يوتيوب، ما يعتقد أنه هاتف "بلاكبيري" A10 ذو الشاشة اللمسية بالكامل، ويتم في الفيديو استعراض بعض واجهات الهاتف الذي لم يتم الكشف عنه رسميا بعد، والمعتقد أنه سيكون واحدا من أبرز هواتف "بلاكبيري" القادمة.

ويظهر من خلال الفيديو أن الجهاز يحمل شاشة ذات حجم كبير نسبيا، مما يدعو للاعتقاد أنها بقياس 5 إنش في تطابق مع ما ذكرته تسريبات سابقة، حيث كان موقع BGR قد نشر قبل أيام صورة مسربة للجهاز وقال إن شركة "بلاكبيري" ستركز أكثر على منح الهاتف الذي يحمل الاسم الرمزي "أرسطو" "Aristo"، قدرات فريدة فيما يخص الطاقة والألعاب.

وفي حال صحت هذه المعلومات سيكون هذا الهاتف هو الأكبر بين هواتف "بلاكبيري 10"، ومن المتوقع وفقا للتسريبات السابقة أن تكون الشاشة من نوع " Super AMOLED"، وبدقة 1280×720 بكسل.

وبالنسبة للمواصفات الداخلية، ذكر موقع "BGR"، أن "الهاتف سيتمتع بذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجابايت مع معالج ثنائي النوى ومعالج رسوميات منفصل، والسبب وراء اختيار معالج ثنائي النوى، وليس رباعي النوى، بحسب أحد مصادر الموقع، هو أن شركة "بلاكبيري" تخشى على كفاءة البطارية".

وتوقع الموقع أن يأتي الهاتف المرتقب بكاميرا دقتها 8 ميجابكسل، وأن يتم إطلاقه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2013.