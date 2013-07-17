آبل تتعاقد مع سامسونغ لتصنيع معالج "آيفون" في 2015

كشف تقرير إخباري أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، ستعود لتصنيع معالج هاتف "آيفون" بداية من عام 2015، وذلك وفقاً لاتفاق وقعته مع شركة "آبل".

وأوضح تقرير لصحيفة "The Korea Economics Daily" أن آبل تعاقدت مع الشركة الكورية الجنوبية لتصنيع معالج A9 الذي سيزود به هاتف آيفون في 2015.

وأشارت الصحيفة الكورية الجنوبية إلى أن الهاتف الذي ستطلقه آبل في 2015 سيطلق عليه اسم آيفون 7، وسيكون أول أجهزة آبل الذكية التي ستحصل على معالج A9.

وسوف تعود سامسونغ لتصنيع معالجات آيفون بعد أن قررت آبل إسناد المهمة لشركة أخرى إثر توتر العلاقة بين الشركتين، حيث تعاقدت مع شركة TSMC لتصنيع معالج A8 الذي سيتم تزويد هواتف آيفون به في 2014.

وكانت آبل قررت الحد من تعاملاتها مع سامسونغ بسبب النزاعات القضائية بينهما، وبحثت الشركة الأميركية عن بدائل للشركة الكورية الجنوبية، حيث أوضحت تقارير إخبارية سابقة أن "إنتل" كانت ضمن الشركات المرشحة لتصنيع معالجات آيفون.