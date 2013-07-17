تسجيل عناوين البريد الإلكتروني المختصرة على Yahoo Mail

بدأت شركة "ياهو" فتح الباب أمام مستخدمي الإنترنت من أجل إنشاء قوائم بعناوين بريد إلكتروني مختصرة على خدمة "Yahoo Mail"، بهدف الحصول على أي منها فور توافرها عقب عملية فلترة عناوين البريد الإلكتروني التي تقوم بها الشركة الأميركية حالياً.

وكانت الشركة قد أعلنت عن عملية فلترة لعناوين البريد الإلكتروني في يونيو/حزيران الماضي، حيث ستقوم بإلغاء أي حساب لم يقم صاحبه بالدخول إليه لمدة عام، وأعطت مهلة لأصحاب الحسابات بالدخول إلى حساباتهم حتى يوم 15 يوليو/تموز.

الشركة الأميركية أطلقت صفحة باسم "قائمة الأماني" تتيح لمستخدمي الإنترنت، سواء من مستخدمي "Yahoo Mail" أو من غير مستخدميه، اختيار خمسة عناوين بريد إلكتروني بهدف الحصول على أي منها مستقبلاً.

وستعطي الشركة أولوية الحصول على أي عنوان بريد إلكتروني لأول متقدم بطلب للحصول عليه عبر صفحة "قائمة الأماني" الموجودة عبر موقع الشركة الإلكتروني، وسوف تستمر "ياهو" في تلقي الطلبات حتى السابع من أغسطس/آب المقبل.

وقالت الشركة إنها سترسل بريداً إلكترونيا للمستخدمين المسجلين عبر صفحة "قائمة الأماني" في منتصف أغسطس المقبل، توضح فيه أياً من عناوين البريد الإلكتروني التي سجلوها أصبحت متاحة لهم.

يذكر أن شركة "ياهو" الأميركية ستقوم بحذف كافة المحتوى الموجود على حسابات البريد الإلكتروني التي تم إلغاء تسجيلها، وذلك قبل أن تتيح لمستخدمين جدد الحصول عليها، بهدف مراعاة خصوصية المستخدمين القدامى لتلك الحسابات.