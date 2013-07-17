تحديث مجاني لتطبيق "واتساب"على نظام iOS

أطلقت الشركة المطورة لخدمة التراسل الفوري "واتساب" الثلاثاء، تحديثا جديدًا للتطبيق الخاص بالخدمة لنظام "آي أو إس"، ليجلب معه ميزة تتيح للمستخدمين حفظ نسخة احتياطية عن المحادثات ضمن خدمة التخزين السحابي "آي كلاود".

وقالت الشركة في منشور لها على مدونتها، إنه من المعلوم أن على مستخدمي الخدمة على هواتف "آيفون" أن يدفعوا 0.99 دولار أميركي لتنزيل التطبيق، على خلاف باقي المنصات، حيث يمكن للجميع تنزيل التطبيق وتجربته لمدة عام كامل مجانًا، وأضافت الشركة أنه ومنذ الآن أضحى بمقدور جميع المستخدمين على جميع المنصات تجربة التطبيق للعام الأول مجانًا. أما فيما يخص من قام بشراء التطبيق من مستخدمي "آيفون"، فإن التطبيق سيكون متاحًا لهم مجانًا مدى الحياة.

هذا ويجلب "واتساب" الجديد الذي يحمل الرقم 2.10.1 أيضًا، إمكانية إرسال عدة صور في ذات الوقت، بالإضافة إلى ميزة خاصة بالمطورين تتيح لهم دمج تطبيقاتهم مع "واتساب".

ويمكن لمستخدمي "واتساب" لنظام "آي أو إس" تحديث التطبيق لديهم، أو تنزيل الإصدار الجديد من متجر "آبل" للتطبيقات، علمًا أن التطبيق يأتي بحجم 15.3 ميجابايت، ويتطلب وجود الإصدار 4.3 وما فوق من النظام.