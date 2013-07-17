"HP" تصنع نسختها الأولى من هاتفها الجديد "Brave"

انتهت "HP" من صنع النسخة التجريبية الأولى من هاتفها الذكي الأول بنظام "أندرويد"، حيث تعتزم الشركة إطلاق اسم "Brave" أي "الشجاع" على هاتفها الذكي الجديد، وذلك حسب تقرير نشره موقع "PhoneArena " الذي سرب صوراً من الهاتف زعم أنها للنسخة الأولى التي أنتجتها الشركة مؤخراً.

وزعم التقرير أن الهاتف "HP Brave" سوف يملك شاشة بقياس 4.5 بوصة ذات درجة وضوح تبلغ 900×1600 بكسل، أي ذات دقة أقل من دقة "Full HD" التي تتميز بها أغلب هواتف "الفئة العليا" المصنوعة هذا العام.

وأضاف أن الهاتف يعمل بمعالج "كوالكم" رباعي النواة الجديد "Snapdragon 800" والذي تصل سرعته إلى 2 جيجاهرتز، إضافة إلى معالج رسوميات من نوع "Adreno 330"، وذاكرة تخزين عشوائية سعة 2 جيجابايت.

وأوضح التقرير أن الهاتف سيضم كاميرا خلفية بدقة 14.5 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وأن النسخة التجريبية تعمل بنظام أندرويد 4.2، فيما يرجح أن يتم إطلاقة بالإصدار رقم 4.3 من نظام التشغيل الذي تطوره "أندرويد".

ولم يعلم بعد موعد إطلاق الهاتف، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى قرب موعد كشف الشركة الأميركية عن أول هواتفها بنظام "أندرويد".

وكان مدير قسم الحواسب الشخصية واللوحية لدى "HP" في آسيا والمحيط الهادي، أكد أن "شركته لم تتأخر بعد على دخول سوق الهواتف الذكية وأن لديها أفكاراً لجذب المستخدمين إلى هواتفها حين طرحها في الأسواق".

وأوضح أن هاتف "HP" الأول بنظام "أندرويد" سيملك تجربة استخدام مختلفة، إلا أن المعلومات الموضحة حول الهاتف الجديد لم تكشف عن المميز فيه عن بقية الهواتف الذكية العاملة بنفس النظام والمتاحة في الأسواق حالياً.