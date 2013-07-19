توشيبا تعتزم دخول سوق الحواسب اللوحية منخفضة التكلفة

تعتزم شركة "توشيبا" اليابانية دخول سوق الحواسب اللوحية منخفضة التكلفة، وذلك عبر إطلاق حاسب لوحي بشاشة ذات قياس 7 بوصات هذا العام.

ونقل تقرير لموقع "DigiTimes" التايواني على لسان مصادر مطلعة أن الشركة اليابانية تطور حاسباً لوحياً منخفض التكلفة تحت اسم AT7-A وتسعى لإطلاقه قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وتعد "توشيبا" واحدة من الشركات المنتجة للحواسب اللوحية القليلة التي لم تنتج حاسباً لوحياً منخفض التكلفة بعد، حيث يتنافس في هذا السوق أغلب مصنعي الحواسب.

وتهدف الشركة اليابانية من دخول سوق الحواسب اللوحية منخفضة التكلفة إلى الحصول على حصة من سوق يبلغ حجم مبيعاته سنوياً نحو 240 مليون وحدة.

وتتنافس شركات مثل "جوجل" و"إيسر" و"آسوس" و"إتش بي" و"لينوفو" على الحصول على حصص من سوق الحواسب اللوحية منخفضة التكلفة؛ وينتظر أن تكشف "جوجل" عن حاسب لوحي جديد في هذا السوق قريباً.

وكان الجيل الجديد من حاسب "نيكسوس 7" اللوحي قد سجل ظهوره الأول، يوم الخميس، على شبكة الإنترنت عبر فيديو "مسرب" مما يؤكد قرب كشف "جوجل" عن جهازها.

الجدير بالذكر أن "توشيبا" أطلقت مجموعة حواسب لوحية تعمل بنظام أندرويد ضمن سلسلة excite، إلا أنها تحظى بنسبة قليلة من سوق الحواسب اللوحية مقارنة بشركات أخرى مثل "سامسونغ".