"آبل" تفاوض "إل جي" لشراء لوحات أجهزة تلفاز بدقة HD

كشفت تقارير إخبارية أن "آبل" دخلت في مفاوضات مع شركة "إل جي" من أجل شراء لوحات لأجهزة تلفاز بدقة Ultra HD، وذلك تمهيداً لإطلاق مجموعة أجهزة التلفاز الخاصة بالشركة الأميركية.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "ديجي تايمز" التايوانية أن "آبل" ترغب في شراء لوحات لأجهزة تلفاز بمقاسي 55 بوصة و65 بوصة تدعم دقة Ultra HD.

وتجعل دقة العرض Ultra HD، ذات درجة الوضوح 4K، الصورة أكثر وضوحاً ونقاء مقارنة بدقة Full HD المنتشرة حالياً في أجهزة التلفاز، وبدأت شركات رائدة في صناعة أجهزة التلفاز في توفير أجهزة بتلك الدقة في الأسواق مثل شركتي "سوني" و"توشيبا".

وأوضح التقرير أن "آبل" وضعت أسماء بديلة في حال لم تنجح المفاوضات مع "إل جي" وهما شركتي AU Optronics التايوانية وشارب اليابانية.

وكانت الصحيفة التايوانية قالت على لسان مصادر مطلعة في مارس الماضي، أن "آبل" تستهدف إنتاج أجهزة تلفاز بدقة Ultra HD تحت اسم iTV، على أن تطلقها قبل نهاية العام الجاري أو مع بداية العام المقبل.

وترتبط "آبل" بتقارير إنتاج أجهزة تلفاز منذ عام 2012، حيث أشارت تقارير صينية إلى أن شركة "فوكسكون" -التي تصنع أجهزة "آبل" الذكية- تطور جهاز تلفاز خاص بالشركة الأميركية.

الجدير بالذكر أن تلفاز iTV يعد، جنباً إلى جنب مع ساعة iWatch الذكية، أحد أبرز المنتجات المنتظرة من شركة "آبل" في المستقبل القريب.