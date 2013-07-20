"آبل" تستحوذ على خدمة HopStop للعبور والملاحة

استحوذت "آبل"، الجمعة، على الشركة المطورة لخدمة العبور والملاحة HopStop، في صفقة رفضت الشركة الإفصاح عن تفاصيلها.

تأتي هذه الصفقة، بحسب المراقبين، كجزء من سعي الشركة الأميركية لتحسين خدمة الخرائط التابعة لها، كما أنها تأتي في ذات اليوم الذي تم الإعلان فيه عن استحواذها على Locationary وهي إحدى الشركات الكندية الناشئة المتخصصة في مجال "بيانات الحشد الجماهيري"، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات التجارية والمواقع.

ويرى المراقبون أن الاستحواذ على خدمة HopStop سيمكّن الشركة من تحسين قدرات الملاحة في خدمة الخرائط Apple Maps، حيث إنه ومنذ إطلاق خدمة الخرائط هذا العام الماضي، اعتمدت "آبل"، على عكس خدمة "خرائط جوجل"، على العديد من تطبيقات الطرف الثالث التي توفر خدمات الملاحة، ومن ضمنها HopStop، وذلك بهدف تزويد المستخدمين بالجداول والاتجاهات الأفضل التي تؤدي إلى مترو الأنفاق والحافلات.

يُذكر أن شركة HopStop، التي تدعم أكثر من 700 وكالة عبور عبر سبع دول عالمية، قامت في أبريل/نيسان الماضي بإطلاق تطبيق HopStop Live لهواتف "آيفون"، لتزويد المستخدمين بتحديثات بيانات ما يُعرف بالحشد الجماهيري فيما يتعلق بالملاحة.

يُشار إلى أن الخدمة التي تم الاستحواذ عليها من قبل "آبل" تشبه إلى حد ما من حيث الوظائف التي توفرها، خدمة "ويز" Waze التي قامت "جوجل" في 11 يونيو/حزيران الماضي بالاستحواذ عليها بصفقة قدرت قيمتها بـ 1.3 مليار دولار.



