إل جي تحدد موعد الكشف عن هاتفها الذكي الجديد G2

حددت شركة "إل جي" موعد الحدث الذي تنوي خلاله الكشف عن هاتفها الذكي الجديد G2، وهو الهاتف الذي تعتزم به الشركة الكورية الجنوبية مواجهة هواتف "الفئة العليا" لدى بقية الشركات المنافسة.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية الكشف عن الهاتف G2 خلال حدث يقام في مدينة نيويورك الأميركية في يوم السابع من أغسطس المقبل.

وكانت مدينة نيويورك شهدت إطلاق هواتف "الفئة العليا" لدى أغلب الشركات الكبرى في سوق الهواتف الذكية هذا العام، سواء إطلاق "بلاكبيري" لهاتف Z10 أو إطلاق "إتش تي سي" لهاتفها ONE أو إطلاق سامسونغ للهاتف جالاكسي إس 4 أو إطلاق نوكيا لهاتفها لوميا 1020.

وبدأت شركة "إل جي" في إرسال الدعوات الخاصة بالحدث، والتي وجهت فيها رسالة تقول: "تعال لترى كيف نتعلم منك"، في إشارة إلى ما أكدته الشركة سابقاً من أن هاتفها الجديد سيتعلم من مستخدمه.

وشهدت الدعوة صورة تلمح إلى صحة ما تردد حول وجود أزرار التحكم بالصوت في الجهة الخلفية للهاتف، وذلك دون وجود أي تلميحات أخرى حول مواصفات الهاتف التقنية.

وينتظر أن تدعم "إل جي" الهاتف G2 بمعالج "كوالكوم" الجديد Snapdragon 800 وهو معالج رباعي النواة تصل سرعته إلى 2.3 غيغاهرتز، وذلك حسب تقارير إخبارية، أشارت كذلك إلى إمكانية امتلاك الهاتف لكاميرا بدقة 13 ميغابكسل.

الجدير بالذكر أن الهاتف G2 سيعد أولى هواتف "إل جي" بعد قرارها بالتخلي عن علامة Optimus من أسماء هواتف "الفئة العليا" خاصتها.