الصين الأولى في قائمة الدول المصدرة للهجمات الإلكترونية

تصدرت الصين قائمة الدول التي تشن منها الهجمات الإلكترونية في العالم، وذلك حسب دراسة رصدت الهجمات الإلكترونية في الربع الأول من عام 2013.

وكشفت الدراسة التي أعدتها شركة Akamai أن 34% من الهجمات الإلكترونية في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري كانت قادمة من الصين، والتي استمرت على رأس قائمة الدول التي تشن منها تلك النوعية من الهجمات.

وانخفضت نسبة الهجمات الإلكترونية القادمة من الصين مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حيث كانت مصدراً لنسبة 41% من الهجمات الإلكترونية في تلك الفترة، فيما ارتفعت نسبة الهجمات الإلكترونية القادمة من إندونيسيا بنسبة كبيرة للغاية.

وحلت إندونيسيا في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تعد مصدراً للهجمات الإلكترونية، وذلك بنسبة 21% في الربع الأول من 2013، بعد أن كانت نسبة الهجمات الإلكترونية في البلد الآسيوي 0.7% فقط خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2012.

وجاءت الولايات المتحدة في القائمة التي أعدتها Akamai بالمرتبة الثالثة بنسبة 8.3%، ثم تركيا بنسبة 4.5%، وتليها روسيا بنسبة 2.7%، ثم الهند بنسبة 2.6%، ثم تايوان بنسبة 2.5%، ثم البرازيل بنسبة 2.2%، وتليها رومانيا بنسبة 2%، فيما حلت هونغ كونغ بالمركز العاشر في القائمة بنسبة 1.6%.

وأشارت الدراسة إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي هي الأكثر تصديراً للهجمات الإلكترونية بنسبة 68%، تليها أوروبا بنسبة 19%، ثم الأميركتان بنسبة 13%.

ورصدت الدراسة القطاعات التي استهدفتها واحدة من أكثر طرق الهجمات الإلكترونية شيوعاً وهي هجمات "الحرمان من الخدمة" (DDoS Attacks)، التي تتسبب في تعطيل المواقع والخوادم الإلكترونية وإخراجها من الخدمة مؤقتاً.

وأوضحت الدراسة أن أكثر القطاعات التي تعرضت لتلك النوعية من الهجمات الإلكترونية خلال الشهور الأولى من 2013، هي قطاع الخدمات، يليه القطاع التجاري، ثم قطاع وسائل الإعلام والخدمات الترفيهية، ثم قطاع التقنية، وأخيراً القطاع العام، وتركزت الهجمات في قطاع الخدمات على الخدمات المالية.