"جوجل" تدعم الكتابة باليد على نسخة الويب

أعلنت شركة "جوجل"، الأربعاء، عن إضافة دعم للكتابة باليد على صفحة الويب من خدمة الترجمة التابعة لها Google Translator.

وقالت الشركة في منشور لها على مدوّنتها، إن أسلوب الإدخال بالكتابة باليد تتيح للمستخدمين ترجمة العبارات المكتوبة، وذلك في حال لم يكن المستخدم يعرف كيف يقوم بإدخالها إلى الحاسب.

وضربت "جوجل" مثالًا، على اللغة الصينية التي قد لا يعرف المستخدم كيف يتم إدخالها كلماتها إلى الحاسب أو في حال كانت لوحة المفاتيح خاصته لا تدعم الكتابة باللغة الصينية، فما على المستخدم إلى إعادة رسم الكلمة، ليحصل على ترجمة معنى العبارة المكتوبة باليد.

وتأتي هذه الميزة لتعزز الشركة من خدمة الترجمة التابعة لها، حيث قامت الشركة بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي 2012 بدعم ميزة الكتابة باليد على نسخة تطبيقGoogle Translator على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد"، ثم أعلنت في شهر فبراير/شباط من العام الجاري بإضافة لوحة مفاتيح افتراضية إلى نسخة سطح المكتب من المترجم.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى أسلوب الإدخال الجديد من خلال النقر على أيقونة "تحديد أداة الإدخال" ليجد في الأسفل ضمن اللغات التي تدعم هذه الميزة خياراً للكتابة باليد.

وتتيح "جوجل" حالياً هذه الميزة لـ45 لغة، بما في ذلك اللغات، الصينية، واليابانية، والكورية، وغيرها، ما عدا اللغة العربية، كما تتيح الشركة هذه الميزة للعديد من منتجاتها، مثل خدمة البريد الإلكتروني "جيميل"، وخدمة التخزين السحابي "جوجل درايف"، ومتصفح الإنترنت "كروم" ونظام التشغيل "أندرويد".