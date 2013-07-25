"نوكيا" تطلق تطبيقاً لتسجيل الفيديو ورفعه إلى "يوتيوب"

قامت شركة "نوكيا" بإطلاق تطبيق خاص يتيح لمستخدمي نظام التشغيل "ويندوز فون 8" إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو ورفعها مباشرة إلى موقع مشاركة الفيديو التابع لجوجل "يوتيوب".

وقالت الشركة إن تطبيق Youtube Upload يساعد المستخدمين على مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء بسهولة ويسر، مضيفة أن التطبيق يدعم جميع الفيديو المسجل بواسطة هواتف سلسلة "لوميا" من "نوكيا" التي تأتي بقدرات مميزة على التصوير.

ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل "ويندوز فون 8" تنزيل التطبيق الجديد من متجر التطبيقات الخاص بالنظام، علمًا أنه يأتي بحجم 1 ميجابايت، ولا يدعم العمل إلا مع الإصدار الثامن من نظام "ويندوز فون".