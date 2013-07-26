فيسبوك: عدد المستخدمين يتجاوز 1.15 مليار شهرياً

على هامش إعلان موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أرباحه خلال الربع الثاني من 2013، أعلن أيضا تجاوز عدد مستخدميه حاجز 1.15 مليار مستخدم نشط شهرياً.

وسجل الموقع ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مستخدميه مقارنة بالربع الأول والذي وصل فيه عدد المستخدمين إلى 1.11 مليار مستخدم نشط شهرياً.

وبلغت الزيادة في عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي على أساس سنوي نسبة 21%، بالإضافة إلى أن "فيسبوك" سجل زيادة أيضاً في عدد مستخدميه اليوميين وعدد مستخدميه من الهواتف النقالة.

وبلغ عدد مستخدمي "فيسبوك" من الهواتف النقالة 819 مليون مستخدم نشط شهرياً في الشهور الثلاثة الماضية بداية من أبريل وحتى يونيو 2013، فيما وصل عدد مستخدمي الموقع اليوميين إلى نحو 699 مليون مستخدم نشط.

وكان عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي في الربع الأول من 2013 عبر الهواتف النقالة 751 مليون مستخدم نشط شهرياً، فيما كان عدد المستخدمين اليوميين 665 مليون مستخدم فقط.

وشهد الموقع زيادة في العائدات جنباً إلى جنب الزيادة في عدد مستخدميه، حيث بلغت عائدات موقع التواصل الاجتماعي في الربع الثاني من 2013 نحو 1.81 مليار دولار أميركي مقارنة بمبلغ 1.18 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وقال مارك زوكربيرج تعليقاً على زيادة المستخدمين: لقد نجحنا في تطوير شبكتنا الاجتماعية وزيادة تفاعل الزوار معها، كما نجحنا في تحقيق نتائج مالية عالية خاصة على الهواتف النقالة.

ووصلت إيرادات فيسوك من الإعلانات التي تأتي من الأجهزة المحمولة إلى 656 مليون دولار أمريكي، وهي تُشكل ما نسبته 41% من الحجم الكلي لإيرادات الإعلانات.