Geeksphone تطلق هاتفاً ذكياً يعمل بنظام Firefox OS

بدأت شركة Geeksphone الإسبانية، يوم الخميس، تلقي طلبات شراء لهاتفها الذكي الجديد +Peak الذي يعمل بنظام تشغيل فايرفوكس أو إس، ويُعتبر كنسخة مطورة عن الهاتف الذكي Peak المُوجه للمطورين، والذي طرحته الشركة للبيع في شهر أبريل الماضي.

ويأتي الهاتف الجديد +Peak بذاكرة وصول عشوائي قدرها 1 جيجابايت مقارنة مع 512 ميجابايت في نسخة المُطورين Peak، وبسعر يصل إلى ما يعادل 197 دولار أميركي بالنسبة للأجهزة التي سيتم تسجيل طلبات شرائها، في حين سيتم بيعه بسعر أعلى قليلاً حين طرحه للبيع في الأسواق في شهر سبتمبر المقبل، حسبما قالت الشركة.

ويعمل الهاتف الجديد بنسخة نظام تشغيل Firefox OS 1.1، أما بالنسبة لبقية مواصفات الهاتف فهي تماثل مواصفات نسخة المُطورين، حيث يتمتع الجهاز بمعالج كوالكوم 8225 ثنائي النواة، وبشاشة قياسها 4.3 بوصة تدعم تقنية IPS دقتها 540×960 بكسل، كما تم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية دقتها 8 ميجابكسل، وأمامية بدقة 2 ميجابكسل، وبسعة تخزين داخلي قدرها 4 جيجابايت يمكن توسعتها حتى 32 جيجابايت عبر منفذ بطاقات الذاكرة من نوع microSD، ويأتي الهاتف أيضاً مع بطارية سعتها 1800 ميلي آمبير.

ويشار إلى أن شركة Geeksphone كانت أول من أطلق هواتف تعمل بنظام تشغيل "فايرفوكس أو إس" من خلال إطلاقها هاتفي Keon وPeak المخصصين للمطورين، تلتها بعد ذلك شركتا ZTE وألكاتيل.