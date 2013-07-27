اختراق حسابات بعض مستخدمي "إنستاغرام"

أبلغ العديد من مستخدمي خدمة مشاركة الصور "إنستاغرام" اليوم، عن تعرض حساباتهم في الخدمة للاختراق، حيث تحدثوا عن صور لفواكه وعصائر يتم نشرها دون علمهم وإذنهم.

وقال المستخدمون الذين تعرضوا للاختراق في تغريدات لهم ضمن موقع "تويتر"، إن عملية الاختراق شملت أيضاً تغيير المعلومات الشخصية الخاصة بهم، والتي تندرج ضمن "النبذة" لتتضمن رابط إنترنت URL وصفوه بالغريب.

وتحدث بعض مستخدمي "إنستاغرام" عن عدم تمكنهم من الدخول إلى الملفات الشخصية الخاصة بهم بعد محاولة إعادة ضبط كلمات المرور، بينما قال آخرون إن الصور التي تم إقحامها عنوة ضمن حساباتهم اختفت حتى قبل أن يقوموا هم بحذفها بأنفسهم، ولكن في معظم الحالات بقي رابط URL الغريب ضمن ملفاتهم الشخصية حتى بعد اختفاء الصور المقحمة.

وبحسب الخبراء، ليس من الواضح كم عدد المستخدمين الذين تأثروا بعملية الاختراق هذه، أو فيما إذا كان هذا ناجماً عن اختراق خوادم الشركة أو كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين.