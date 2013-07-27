"آبل" تعيد موقع المطورين إلى العمل بعد تعرضه لاختراق

قامت شركة "آبل" الجمعة، بإعادة موقعها الخاص بالمطورين على الإنترنت جزئياً وذلك بعد 8 أيام من التوقف الذي جاء استجابة لهجوم إلكتروني، مما استدعى من الشركة تحديث الموقع لمنع أي اختراقات مستقبلية.

يُذكر أن بعض أقسام موقع المطورين الذي تستخدمه "آبل" للتواصل مع مجتمع يضم أكثر من 6 ملايين مطور، ما زالت متوقفة مثل "المنتديات"، في حين عادت معظم الأقسام إلى العمل مجددًا.

هذا وقد قامت الشركة بإيقاف الموقع ومنع الجميع من الوصول إليه بعد حدوث عملية تطفل، لا يُعلم إلى الآن فيما إذا تم خلالها اختراق أو الحصول على بيانات يضمها الموقع.

وأكد الناطق الرسمي باسم "آبل" أن الشركة قامت بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المطورين تعلمهم بما حصل وأن الشهادات والمعرفات والملفات الشخصية وتنزيلات البرمجيات، وغيرها من خدمات المطورين، قد عادت للعمل وهي متوفرة الآن.

وقالت الشركة في الرسالة إنها قامت بإصلاح جميع أنظمة المطورين بالكامل، كما قامت بتحديث خوادم البرمجيات وأعادت بناء كامل قاعدة البيانات الخاص بها، يُشار إلى أن موقع المطورين العائد إلى العمل، يوفر للمطورين الأدوات التي تتيح لهم التطوير لأنظمة "آي أو إس" الخاص بالأجهزة المحمولة، ونظام "أو إس إكس" الخاص بالحاسبات الشخصية المحمولة.