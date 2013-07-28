جوجل تنفي قدرة "جوجل إيرث" على إحصاء أعداد المتظاهرين

نفت شركة "جوجل" قدرة خدمة الخرائط التابعة لها "جوجل إيرث" (Google Earth) على قياس أعداد المتظاهرين في مصر أو في أي مكان آخر بالعالم.

وأوضحت مها أبوالعنين، مسؤولة العلاقات العامة في "جوجل" مصر والشرق الأوسط، في بيان صحافي أن صور خدمة "جوجل إيرث" ليست حية ولا ترصد الواقع مباشرة.

وأضافت أبوالعنين أن الصور المقدمة عبر خدمة الخرائط يتم تجميعها من مجموعة كبيرة من مقدمي الصور.

وأكدت أن الصور المستخدمة في الخدمة تكون بجودة لا تسمح عادة بتحديد أو التعرف إلى هوية الأفراد المتواجدين فيها.

وتعني تصريحات أبوالعنين أن صور خدمة الخرائط غير مفيدة في إحصاء أعداد دقيقة أو كشف هوية أشخاص شاركوا في مظاهرة ما، حتى إذا تم رصد تلك التظاهرات عبر آخر صور حُدثت بها الخدمة.

يُذكر أن نفي "جوجل" يأتي في الوقت الذي نسبت فيه وسائل إعلام مصرية إلى خدمة "جوجل إيرث" إحصاءها لأعداد المشاركين في المظاهرات التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.