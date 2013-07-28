سامسونغ تنتهي من تطوير أول نماذج ساعتها الذكية

كشف تقرير إخباري أن سامسونغ طورت نموذجاً تجريباً لساعتها الذكية تحت اسم رمزي هو SM-VL700، ما ينذر بقرب كشف الشركة الكورية الجنوبية عن أولى ساعتها الذكية.

وأشارت التقارير إلى أن سامسونغ قامت بشحن النموذج التجريبي إلى فرعها في ألمانيا من أجل اختبار الجهاز ونظام التشغيل الخاص به، وذلك حسب ما جاء في تصريحات على لسان مصادر مطلعة لموقع "سام موبايل" الإلكتروني المهتم بأخبار الشركة الكورية الجنوبية.

وأوضح تقرير الموقع الإلكتروني أن سامسونغ قامت بشحن الساعة الذكية يوم 24 يوليو الجاري إلى فرعها في ألمانيا وحملت الشحنة اسم SM-V700WATCH/ACC.

وتم شحن النموذج التجريبي بوصفه أحد الملحقات الخاصة الشركة الكورية الجنوبية، وتم تحديد غرض الشحن على أنه "للأبحاث والتطوير".

وكان نائب الرئيس التنفيذي لقسم الهاتف المحمول في الشركة لي يونغ هي، أكد في تقارير سابقة أن سامسونغ تعمل على ساعتها الذكية الخاصة، على غرار الساعة التي تنوي غريمتها "آبل" الكشف عنها خلال العام الحالي أو العام المقبل على أقصى تقدير.

ويزيد التقرير من التكهنات التي تشير إلى أن فرع سامسونغ في ألمانيا سيجهز النموذج الأولي للساعة الذكية من أجل الكشف عنه خلال مؤتمر IFA 2013 في برلين، والمزمع إقامته في سبتمبر المقبل.

يُذكر أن عدة شركات تقنية تعتزم إنتاج ساعات ذكية خاصة بها في الفترة المقبلة، حيث كانت تقارير اخبارية قد أكدت أن مايكروسوفت وجوجل قد يكشفان عن ساعات ذكية بجانب سامسونغ وآبل، وسوني التي كانت قد كشفت عن الجيل الثاني من ساعتها الذكية SmartWatch 2.

تجدر الإشارة إلى أن دارسة حديثة كانت قد توقعت ازدياد مبيعات الساعات الذكية بشكل كبير العام المقبل، بحيث تصل مبيعاتها إلى خمسة ملايين وحدة.