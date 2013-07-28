%19 من مواقع الإنترنت تستخدم "ووردبرس"

كشف مات مولينويغ، مؤسس منصة التدوين وبرنامج إدارة المحتوى المجاني "ووردبرس"، عن بعض الإحصائيات الخاصة بالمنصة وبرنامج إدارة المحتوى أثناء كلمته في مؤتمر WordCamp بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

وأعلن مولينويغ أن نحو 18.9% من المواقع الإلكترونية على الإنترنت تعمل باستخدام "ووردبرس"، بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.2% منذ العام الماضي.

وبلغت عدد مرات تنزيل برنامج إدارة المحتوى 147 ألف عملية تنزيل يومياً، فيما بلغت عدد الإضافات البرمجية التي تم تطويرها والموافقة عليها نحو 6758 إضافة حتى الآن في 2013.

وأوضح مولينويغ أن هناك ازدياداً في عدد مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بمنصة "ووردبرس"، خاصة بعد الاهتمام بها وطرح تحديثات دورية للتطبيقات الخاصة بأنظمة أندرويد وويندوز فون وiOS.

وأشار مولينويغ إلى أن نحو 31% من مستخدمي "ووردبرس" عبر الهواتف يستخدمونها عبر تطبيق نظام iOS، فيما يستخدم 30% التطبيق الخاص بهواتف اندرويد، ويستخدم 18% التطبيق الخاص بالحواسب اللوحية العاملة بنظام أندرويد.

وأفصح مؤسس "ووردبرس" عن نتائج استطلاع أجري حول كيفية استخدام المنصة، حيث يستخدمها 69% ممن شملهم الاستطلاع كبرنامج لإدارة محتوى المواقع الإلكترونية، فيما يستخدمها 20% كنظام لإنشاء مدونة وموقع إلكتروني في نفس الوقت، فيما يستخدمها 6% لإنشاء مدونة.

وأضاف مولينويغ أن هناك استخداماً جديداً ظهر لـ"ووردبرس" في عام 2013، حيث يقوم نحو 7% من مستخدمي "ووردبرس" باستخدامها كمنصة لإدارة تطبيقاتهم.

وتأتي تصريحات مولينويغ في الوقت الذي تستعد فيه "ووردبرس" لإطلاق تحديث أساسي جديد لنظام إدارة المحتوى، وهو التحديث الذي سيأخذ رقم 3.6 وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن "ووردبرس" كانت قد أطلقت نسخة تجريبية من الإصدار 3.6، وهو الإصدار الذي ينتظر أن يسهل عملية إرفاق ملفات الصور والفيديوهات في التدوينات دون الحاجة لبرامج أو إضافات برمجية مساعدة.