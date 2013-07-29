بطاقات معايدة بتقنية ثلاثية الأبعاد عبر الأجهزة الذكية

ابتكرت شركة " Artiphany" الناشئة بطاقات معايدة تعمل بتقنية الواقع المعزز، بحيث يحصل متلقيها على الرسالة عبر قراءة كود مطبوع على البطاقة عبر جهازه الذكي سواء هاتفه أو حاسبه اللوحي.

وأطلقت الشركة اسم " Gizmo greeting cards" على تلك البطاقات، التي تقدم رسائل المعايدة بشكل ثلاثي الأبعاد من خلال الأجهزة الذكية، حيث يقوم إنسان آلي يدعى "Gizmo" بالظهور على شاشة الأجهزة الذكية عقب قراءة الكود المطبوع على البطاقة، ويتحدث إلى متلقي البطاقة برسالة المعايدة التي وجهها له المرسل.

وتسعى الشركة الناشئة الحصول على 20 ألف دولار أميركي من أجل بدء الإنتاج التجاري لتلك البطاقات، حيث طرحت الفكرة على موقع "Kickstarter " الذي يسهل للمشاريع الناشئة الحصول على الدعم المالي المناسب من زواره.

وتنوي أن توفر الشركة بطاقات معايدة لأعياد الميلاد وعيد الحب والمناسبات العامة كأعياد رأس السنة، وتأمل أن تحصل على الدعم المالي المطلوب قبل نهاية يوم23 أغسطس/آب المقبل لتبدأ في إنتاج البطاقات وتوفيرها للمستخدمين في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ولم تكشف شركة "Artiphany " عن أي معلومات حول سعر بطاقات المعايدة، وهي البطاقات التي ستطرحها في الولايات المتحدة الأميركية مع إمكانية الشحن لكثير من الدول حول العالم.

