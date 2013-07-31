جوجل تطلق موقعاً لمشاركة الصور البانورامية

أعلنت "جوجل" عن إطلاق موقع جديد تابع لخدمتها للخرائط يتيح للمستخدمين مشاركة صور بانورامية التقطوها بأنفسهم مع مستخدمين من حول العالم.

وأطلقت الشركة الأميركية اسم Views على الموقع الجديد، ويستطيع المستخدم مشاركة الصور البانورامية عبر الموقع من شبكة "جوجل بلس" أو من هواتف "أندرويد" الذكية، كما يمكن تحديد موقع الصور الجغرافي لتسهيل مهمة مستخدمين آخرين في استكشافها.

ويمكن استكشاف الصور البانورامية عبر تبويب استكشاف Explore في موقع Views، حيث تظهر للمستخدم خريطة للعالم مشار فيها إلى نقاط على أمكان تتوافر لها صور بانورامية.

ويستطيع المستخدم مشاركة الصور البانورامية مباشرة من هاتفه الذكي عبر الموقع بعد التقاطها باستخدام وضع photo Sphere المتوافر في تطبيق الكاميرا لنظام تشغيل أندرويد بداية من الإصدار 4.2 جيلي بين.

ويتيح وضع Photo Sphere لمستخدمه إنشاء لقطات بانورامية قطرها 360 درجة، ويستطيع المستخدم الوصول إليه عبر الضغط على رمز "الوضع الحالي" في تطبيق الكاميرا الرئيسي على هاتفه.

وينتظر أن يدعم موقع Views بشكل كبير خدمة "ستريت فيو"، حيث يتوقع أن يوفر المستخدمين صوراً بانورامية لأماكن لا تتضمنها الخدمة التي تقوم "جوجل" بالتقاط الصور فيها باستخدام مركبات خاصة بها.