قراصنة الأسد يحاولون اختراق حسابات البيت الأبيض

فشلت مجموعة قراصنة الإنترنت التي تطلق على نفسها "الجيش السوري الإلكتروني"، التابع لنظام الأسد في سوريا، في محاولة لاختراق حسابات بريد إلكتروني وحسابات على الشبكات الاجتماعية تابعة للبيت الأبيض. واستغل القراصنة اختراقهم لثلاث حسابات غير رسمية على خدمة "جيميل" لعاملين في البيت الأبيض من أجل محاولة اختراق حسابات رسمية تابعة لموظفين في المقر الرسمي للرئاسة الأمريكية.

وتعود الحسابات الثلاثة غير الرسمية المخترقة لعاملين في مكتب الاستراتيجية الرقمية بالبيت الأبيض، سواء حساب "ماكون فيليبس" مدير المكتب أو نائبيه "إرين ليندسي" و"أدم جاربر"

رسائل تصيد احتيالي

واستخدم القراصنة الحسابات الثلاثة المخترقة من أجل إرسال رسائل "تصيد احتيالي" لحسابات رسمية لموظفين في البيت الأبيض بهدف اختراقها، إلا أن رسالة وجهت لهؤلاء القراصنة من "البيت الأبيض" تفيد بأن محاولتهم تم كشفها وتحذرهم من الاستمرار في توجيه تلك الرسائل.

وأوضح الصحفي الأميركي "ماثيو كييز"، الذي كشف عن المحاولة الفاشلة عبر مدونته، أن مجموعة "الجيش السوري الإلكتروني" حاولت كذلك اختراق حسابات تابعة للبيت الأبيض على عدد من الشبكات الاجتماعية، مستغلة معلومات من أحد حسابات "جيميل" الثلاثة المخترقة.

وحاول قراصنة "الجيش السوري الإلكتروني" استغلال بيانات مخزنة على حساب "إرين ليندسي" نائبة مدير مكتب الاستراتيجية الرقمية للتفاعل على الإنترنت، المخترق على "جيميل"، من أجل الولوج إلى حسابات البيت الأبيض على "تويتر" و"فيسبوك".

ولم تنجح محاولة مجموعة القراصنة في اختراق حسابات البيت الأبيض على الشبكات الاجتماعية بسبب تغيير كافة كلمات المرور الخاصة بتلك الحسابات.

يذكر أن المحاولة الفاشلة تلك، تأتي بعد عدة محاولات ناجحة لاختراق حسابات لوسائل إعلامية مثل "رويترز" و"ديلي تيلجراف" واختراق قواعد بيانات لتطبيقات شهيرة مثل تطبيقي "تانجو" وTrueCaller، واختراق مواقع إلكترونية مثل موقع صحيفة "فانينشال تايمز" وموقع الدعم الفني لتطبيق" فايبر".



