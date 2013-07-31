"اتصالات" تطرح هاتف Ascend P6 من "هواوي" في الإمارات

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات عن طرحها حصرياً جهاز Ascend P6، وهو أحدث الهواتف الذكية من "هواوي"، وأنحف هاتف ذكي في العالم على الإطلاق والذي سيكون متوفراً في كافة مراكز أعمال "اتصالات" ومنافذ البيع التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة اعتباراً من يوم غدٍ ليترافق طرحه مع موسم الأعياد القادم.

يُذكر أن الشركة الصينية كانت قد أعلنت عنه في مدينة لندن في أواخر شهر يونيو/حزيران المنصرم، وقالت إنه يقدم مواصفات عالية وسماكة لا تتجاوز 6.18 ميلي متر ويزن 120 غراماً.

ويملك الهاتف شاشة LCD بقياس 4.7 بوصة وبدقة عرض 720p، ويعمل على معالج رباعي النوى من إنتاج الشركة نفسها وبسرعة 1.5 غيغاهرتز بمعمارية ARM Cortex-A9، كما يأتي بذاكرة وصول عشوائية RAM بسعة 2 غيغابايت، مع بطارية بسعة 2000 ميلي أمبير ساعي.

ويأتي بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل ولكنه يتميز بكاميرا أمامية تصل دقتها إلى 5 ميغابكسل، كما يملك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية 8 غيغابايت قابلة للزيادة عن طريق بطاقة تخزين خارجية من نوع microSD.

ومن الناحية البرمجية يعمل الهاتف بالإصدار 4.2.2 (جيلي بين) من نظام التشغيل "أندرويد" مع واجهة مستخدم خاصة بشركة "هواوي".

هذا وتقدم "اتصالات" هاتف Ascend P6 بسعر 1599 درهماً وتطرح معه عدداً من العروض الخاصة لعملائها، فعند الاشتراك بباقة 1 غيغابايت بيانات مسبقة الدفع مقابل 99 درهم شهرياً يحصل المشترك على الباقة مجاناً للأشهر الثلاثة الأولى، وبإمكان العملاء الحصول على باقة تضم 10 غيغابايت بيانات و800 دقيقة مكالمات محلية أو 200 دقيقة دولية و200 رسالة نصية بسعر مخفض للأشهر الستة الأولى يبلغ 225 درهماً، ويعود بعدها المشترك للباقة الأصلية بكلفة 449 درهماً شهرياً. كما يمكن لمشتركي اتصالات الحصول على جهاز Ascend P6 مجاناً عند إبرام عقد اشتراك لمدة 18 شهراً مقابل 149 درهماً شهرياً يتيح لهم 1 غيغابايت من البيانات.