"فيسبوك" تختبر ميزة "في مثل هذا اليوم"

أفادت أنباء أخيرة بأن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعكف حالياً على اختبار ميزة جديدة ستحمل اسم "في مثل هذا اليوم" On This Day، وستكون متوافرة على نسخة الويب والأجهزة المحمولة، على حد سواء.

ويظهر من اسم الميزة أو التبويب الجديد أنه سيكون مُرشِّحاً لآخر الأخبار، بحيث لا يُظهر إلا منشورات المستخدمين التي تم نشرها قبل عام تماماً أو في اليوم الذي يصادف يومه في أعوام ماضية.

ووفقاً لموقع InsideFacebook فقد نُقل عن عدد من مستخدمي "فيسبوك" الذين حصلوا على التصميم الجديد من واجهة المستخدم لنسخة سطح المكتب، أن هذه الميزة متوافرة الآن وتظهر عند النقر على السهم النازل تحت فئة "آخر الأخبار" في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

وتقوم الشبكة بإظهار صورة رأسية مأخوذة من معرض الصور التي تم نشرها في نفس اليوم، وفي الأسفل تظهر الأنشطة التي قام بها أصدقاء المستخدم أو هو نفسه، مع قائمة جانبية لأنشطة الأصدقاء خلال كامل الشهر الذي ينتمي إليه هذا اليوم.