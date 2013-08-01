بريطانيا تدرس حظر ارتداء "نظارة جوجل" أثناء القيادة

تدرس وزارة النقل في المملكة المتحدة إصدار قرار يقضي بمنع سائقي المركبات من ارتداء "نظارة جوجل" أثناء القيادة، حسب ما أكد الناطق باسم وزارة النقل البريطانية. يأتي هذا في خطوة تسبق طرح جوجل لنظارتها الذكية بشكل رسمي للبيع في الأسواق.

ويهدف القرار المزمع إصداره إلى منع أي تشويش قد يتعرض له السائق بسبب ارتدائه النظارة أثناء القيادة، حيث أكد الناطق باسم وزارة النقل البريطانية أن نقاشات عديدة قد جرت بين الوزارة والشرطة منذ الإعلان عن "نظارة جوجل"، بغرض منع ارتدائها أثناء قيادة المركبات لما قد تسببه من تشويش للسائق.

ويعتقد أن يسبب القرار في حال صدوره استياء العديد من المهتمين باستخدام التقنيات الحديثة في حياتهم اليومية، حيث تؤمن "نظارة جوجل" إمكانية عرض الخرائط والاتجاهات أثناء قيادة المركبة دون الحاجة للنظر إلى شاشة جانبية. وتقوم "نظارة جوجل" الذكية والتي تعمل بالإصدار 4.0.4 من نظام "أندرويد" باستعراض عملية تنفيذ أي أمر يطلبه المستخدم عبر مستطيلات صغيرة تظهر للمستخدم دون أن تعيق الرؤية، كما أنها توفر للمستخدم العديد من الميزات التي لا تقتصر فقط على عرض الخرائط والاتجاهات، حيث يستطيع المستخدم عبر مجموعة من الأوامر الصوتية يوجهها للنظارة القيام بالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو، كما يمكنه مشاركة ما يراه في محادثة فيديو مع الأصدقاء.