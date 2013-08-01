"جوجل" تتيح التجول داخل أكبر طائرة ركاب في العالم

أعلنت شركة "جوجل"، اليوم الخميس، عن إطلاق ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين الذهاب برحلة افتراضية عبر ميزة التجول الافتراضي Street View داخل أكبر طائرة ركاب في العالم.

وقالت الشركة في منشور لها على مدونتها، إنها تحب كل ما له علاقة بالتقنية، وأن يضع المرء قدميه داخل أكبر طائرة ركاب في العالم، والطائرة، حسب وصفها، عمل هندسي من الدرجة الأولى.

وتابعت الشركة بالقول إنها لم تستطع مقاومة رؤية هذا العمل الهندسي، لذلك أخذت كاميرات ومعدات التجول الافتراضي على خرائط جوجل لتشارك هذه التجربة لأول مرة مع العالم.

وتعرف طائرة A380 بأنها أفضل طائرة في العالم من حيث كفاءة الوقود ضمن هذه الفئة من الطائرات، ذلك أنها توفر استهلاك 20% من الوقود مقارنة بأقرب طائرة منافسة لها. وتبلغ المسافة بين جناحي الطائرة 79.8 متر، ولذلك فهي تتسع لتقل على متنها أكثر من 517 راكباً كحد أقصى. كما يمكن للطائرة أن تقطع مسافة 15 ألف كيلومتر في الرحلة الواحدة.

وقالت الشركة "تم إعطاء المستخدمين فرصة الاستمتاع بجولة افتراضية على متن طائرة A380 الفاخرة لدى طيران الإمارات، واستكشاف أجنحة الدرجة الأولى ومقصورات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى المراحيض وحمامات "سبا" وغير ذلك الكثير، فإن عاشقي التقنية سيحبون لقطات الصور من داخل قمرة قيادة الطائرة"، حسب تعبيرها.