"موتورولا" تطلق هاتفا ذكيا يصممه المستخدم على هواه

كشفت مجموعة "موتورولا" المصنعة للهواتف الذكية والتابعة لعملاق الإنترنت "جوجل" عن هاتف ذكي يصنع في الولايات المتحدة، ويمكن المستخدم أن يصممه على هواه، على أمل أن تنهض من أزمتها لتعوض تأخرها عن مجموعات أخرى مثل "آبل". وسيصبح هذا الهاتف المسمى "موتو أكس" متوافراً في الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية بين نهاية أغسطس/آب وبداية سبتمبر/أيلول، على ما أعلنت "موتورولا" في بيان.

وسيبيعه في الولايات المتحدة مشغلون عدة، لكن يمكن أن يطلب المستخدمون عبر الإنترنت تصميم نسخ من هذا الهاتف تتناسب مع حاجاتهم، علما أن الهاتف يحتمل ألفي تعديل، على ما تؤكد المجموعة. وأوضحت "موتورولا" أن الشاري يمكنه أن يعيد الهاتف خلال 14 يوماً لتعديله، في حال لم يكن راضيا عن النتيجة. ويتمتع الهاتف بشاشة حجمها 12 سنتمترا تقريبا وبكاميرا مميزة جدا وبطارية "تدوم طوال النهار وحتى الليل".

يذكر أن "موتورولا" التي اشتراها "جوجل" السنة الماضية كانت من الرواد في مجال الهواتف المحمولة، لكنها تأخرت كثيرا في سوق الهواتف الذكية. وتجازف المجموعة بكل ما لديها من خلال إطلاق هذا الهاتف الذي سيترافق طرحه في الأسواق مع حملة تسويقية مكثفة.

