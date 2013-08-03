"آبل" توفر بعض التطبيقات مدفوعة الثمن "مجاناً"

بدأت شركة "آبل" الجمعة في توفير بعض المحتوى المجاني ضمن تطبيق "آبل ستور" التابع لها، والذي أطلقته سابقاً لتسهل على عملائها عملية شراء منتجاتها. يُذكر أن الهدف الأساسي من التطبيق كان شراء المنتجات المادية، كهواتف "آيفون" أو حاسبات "آيباد" اللوحية، أو غيرها من الأجهزة التي تنتجها الشركة الأميركية.

يأتي هذا بعد حوالي أسبوع من إصدار التحديث رقم 2.7.1 من التطبيق، والذي جلب إمكانية الحصول مجاناً على بعض التطبيقات (مدفوعة الثمن)، أو الألعاب، أو الأغاني، أو الكتب، حيث ستكون هذه المنتجات مجانية لمستخدمي التطبيق ولمدة أسبوع واحد فقط، لذا حثت الشركة المستخدمين على تفقد التطبيق بين الفينة والأخرى.

وظهر اليوم في تطبيق "آبل ستور" تطبيق Color Zen، وهو أحد التطبيقات التي كانت تتوفر مقابل 0.99 دولار، ولكنه مجاني الآن ولفترة محدودة لمستخدمي "آب ستور". تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة من "آبل" تأتي، بحسب المراقبين، للفت انتباه المستخدمين إلى هذا التطبيق غير الشائع عموماً، حيث إنها تستفيد منه في التصريف والترويج لمنتجاتها المادية.

ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق "آب ستور" من متجر آبل للتطبيقات، علماً أنه يأتي بحجم 6.2 ميغابايت، ويتطلب وجود الإصدار 6.0 وما فوق من نظام "آي أو إس".

