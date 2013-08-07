سامسونج تسجل علامة Galaxy Gear التجارية لساعتها الذكية

تقدمت سامسونج بطلب لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي للحصول على حقوق العلامة التجارية Galaxy Gear والتي ينتظر أن تكون اسم الساعة الذكية التي ستنتجها الشركة الكورية الجنوبية.

وسُرب الطلب الذي تقدمت به سامسونج للحصول على العلامة التجارية، حيث اوضحت الشركة الجنوبية من خلال هذا الطلب أن اسم Galaxy Gear سيطلق على اجهزة يمكن ارتداؤها حول المعصم في إشارة إلى ساعتها الذكية المنتظرة.

وأضافت سامسونج في طلبها للحصول على العلامة التجارية، أن تلك الأجهزة ستكون قادرة على الولوج إلى الإنترنت وإرسال واستقبال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وإدارة المعلومات الشخصية للأجهزة الذكية

ويأتي ذلك الطلب بعد فترة قصيرة من إرسال الشركة الكورية الجنوبية للنموذج التجريبي لساعتها الذكية لفرع الشركة في ألمانيا لأغراض الاختبار وتقديم اقتراحات من أجل التطوير.

وينتظر أن يتولى فرع سامسونج في ألمانيا الكشف عن نموذج الساعة الذكية خلال معرض IFA القادم بالعاصمة الألمانية برلين، وهو أحد أبرز المعارض التقنية التي تعقد سنوياً.

وتنوي الشركة الكورية الجنوبية الكشف عن هاتف "جالاكسي نوت 3" اللوحي على هامش المعرض الألماني، وتحديداً يوم 4 سبتمبر المقبل، ويبدو أن "سامسونج" تعتزم أن تكون ساعتها الذكية Galaxy Gear ثاني مفاجأتها في المعرض.

الجدير بالذكر أن شركات تقنية أخرى مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت تعتزم إنتاج ساعات ذكية خاصة بها، حيث تسيطر على هذا السوق حالياً شركة سوني التي طرحت مؤخراً الجيل الثاني من ساعتها الذكية.