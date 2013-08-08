فيسبوك يختبر ميزة "أشهر المواضيع"

بدأ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في اختبار ميزة جديدة لعرض أشهر المواضيع، التي يتم تداولها بين المستخدمين، على غرار ميزة trending topics في موقع "تويتر". وقام فيسبوك بإظهار أشهر المواضيع التي يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي لعدد محدود من مستخدميه في أميركا، وذلك على سبيل التجربة.

ويحاول موقع التواصل الاجتماعي، صاحب أكبر عدد المستخدمين في العالم، معرفة مدى الإقبال على تلك الميزة الجديدة، وذلك قبل طرحها لبقية مستخدميه.



واختبر "فيسبوك" الميزة على نسخة الهواتف النقالة من الموقع، حيث تظهر مجموعة من أشهر المواضيع في صفحة "خلاصات الأخبار". ويستطيع المستخدم معرفة المشاركات التي يتداولها المستخدمون حول أي موضع عبر الضغط عليه، ويتم انتقاء المواضيع الشهيرة على موقع التواصل بفضل خاصية "هاشتاج" التي اعتمدها "فيسبوك" مؤخراً.



إلا أن الموقع الأزرق لم يكشف عن أي معلومات حول موعد إطلاق تلك الميزة رسمياً لجميع المستخدمين، وهي الميزة التي ستنضم لمجموعة من المميزات التي اشتهر بها موقع "تويتر" وضمها "فيسبوك" لموقعه مثل مزايا "الهاشتاج"، ومتابعة الحسابات، وتوجيه المشاركات إلى حساب محدد بإضافة رمز @ قبل اسم الحساب.

