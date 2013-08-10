تويتر يحدث تطبيق music# لنظام iOS بمزايا جديدة

أطلق "تويتر" تحديثاً لتطبيق music# لنظام iOS، يجلب عدداً من المميزات الإضافية للتطبيق الذي يوفر لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي طرقا جديدة في استكشاف المقاطع الموسيقية. وقد أدخل هذا التحديث ميزة الاستماع إلى مجموعة مقترحة من أشهر المقاطع الموسيقية للفنانين الذي يتابعهم المستخدم.

وأصبح التطبيق يتيح لمستخدميه اكتشاف فنانين جدد يقدمون نفس نوع الموسيقى التي يفضلونها، كما يمكن للمستخدمين استكشاف موسيقى مقترحة من الفنانين الذين يتابعونهم.

كما أضاف "تويتر" إلى التطبيق ميزة تفحص مكتبة الموسيقى الموجودة على هواتف المستخدمين الشخصية لاقتراح فنانين ومقاطع موسيقية للمستخدم حسب النوع الذي يفضله من الموسيقى. وسيدعم التحديث الجديد للتطبيق عددا جديداً من اللغات بجانب اللغة الإنجليزية، حيث أصبح يدعم لغات مثل الهولندية والنرويجية والسويدية والبرتغالية والإسبانية، فيما لا تزال اللغة العربية غير مدعومة بالتطبيق.

وكان "تويتر" قد أطلق في 18 أبريل الماضي رسميا خدمته الموسيقية "Twitter #music" عبر تطبيق يتوافر حالياً لنظام iOS فقط، ولعدد محدود من الدول. ويستطيع المستخدمون، في الدول التي يتوافر التطبيق بها، تثبيت التحديث الجديد عبر متجر "آب ستور"، وهو التحديث الذي يبلغ حجمه نحو 20 ميجابايت تقريباً.