شركة "والت ديزني" الشهيرة تطلق أول هواتفها الذكية

كشفت شركة "والت ديزني" الأميركية، إحدى أكبر شركات وسائل الإعلام والترفيه في العالم، عن أول هاتف ذكي خاص بها، وهو الهاتف الذي أطلقت عليه اسم ديزني ماجيك 1 (Disney Magic 1).

ويملك هاتف ديزني ماجيك 1 شاشة بقياس 4.5 بوصة بدقة عرض HD، ومدعوم بمعالج رباعي النواة من شركة "ميدياتك" يعمل بسرعة 1.2 جيجاهرتز.

ويضم الهاتف ذاكرة تخزين عشوائية RAM سعة 1 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت، كما زود بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مزودة بفلاش LED، وكاميرا أخرى أمامية بدقة 2 ميجابكسل.

وسيعمل الهاتف ديزني ماجيك 1 بنسخة "أندرويد 4.2.1" المعروفة باسم "جيلي بين"، وسيزود ببطارية سعة 1700 ميلي أمبير، وسيبلغ سُمك الهاتف نحو 8.5 مم ووزنه 127 جراما.

ويعد الهاتف من إنتاج قسم الهواتف النقالة "DisneyMobile" التابع لشركة "والت ديزني" وهو القسم الذي كان يتولى إنتاج وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بشركة الإعلام والترفيه.

وعدلت "ديزني موبايل" على واجهة المستخدم الخاصة بالهاتف لتضيف إليها أيقونات وخلفيات لشخصيات ديزني الكارتونية الشهيرة مثل ميكي ماوس وميني ماوس.

وطرحت والت ديزني الهاتف في السوق الصينية مقابل نحو 326 دولارا أميركيا بثلاثة ألوان هم الأبيض والوردي والأسود، ولم توضح الشركة الأميركية أي معلومات حول طرح الهاتف في بقية الأسواق العالمية.



