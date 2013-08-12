جوجل تضيف الإعلانات إلى تطبيقها للخرائط

قررت شركة "جوجل" إضافة الإعلانات إلى تطبيق الخرائط خاصتها Google Maps، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقه، حيث كان يتميز التطبيق بأنه مجاني بالكامل وخالٍ من الإعلانات.

وستظهر الإعلانات في تطبيق "خرائط جوجل" سواء المخصص لنظام "أندرويد" أو نظام iOS، وذلك بعد أي عملية بحث عن مكان يجريها عبر التطبيق.

وأوضحت "جوجل" أن الإعلانات ستكون ذات صلة بالمكان الذي قام المستخدم بالبحث عنه؛ وستظهر الإعلانات في لافتة بيضاء تتيح للمستخدم الضغط عليها لمعرفة معلومات عن الإعلان دون مغادرة التطبيق.

وسيتضمن الإعلان معلومات المعلن الأساسية كطرق الاتصال وعنوانه ورابط موقعه الإلكتروني، ويستطيع المستخدم بالضغط على رقم الهاتف - على سبيل المثال- الاتصال بالمعلن مباشرة عبر هاتفه الذكي، أو الانتقال إلى موقعه الإلكتروني في أي من تطبيقات تصفح الإنترنت عبر الضغط على رابط الموقع.

وأشارت الشركة الأميركية، عبر مدونة برنامج "آدوردز" الإعلاني الخاص بها، إلى أن المعلن سيحاسب على الضغطة الأولى التي تتيح للمعلن التعرف على معلومات الإعلان داخل تطبيق "خرائط جوجل"،

وعلى الضغطة الثانية في حال تفاعل المستخدم مع أي من المعلومات الموجودة في الإعلان مثل الانتقال إلى رابط الموقع الإلكتروني.

ويعد تطبيق "خرائط جوجل" أكثر التطبيقات استخداماً على الهواتف الذكية، حيث كشفت إحصائية أن نسبة استخدام التطبيق وصلت إلى 54% ليتفوق على تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة مثل "فيسبوك" و"واتساب".

يذكر أن الشركة الأميركية كان قد أوضحت سابقاً أن عدد مستخدمي "خرائط جوجل" حول العالم، تجاوز حاجز مليار مستخدم شهريا.