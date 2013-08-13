"فيسبوك" تقتحم تقنيات التعرف على الصوت والترجمة

استحوذت شركة "فيسبوك" على شركة "موبايل تكنولوجيز" (Mobile Technologies) العاملة في مجال تطوير تقنيات التعرف على الصوت والترجمة. وأنشئت شركة "موبايل تكنولوجيز" عام 2001، وعرفت بتطوير تطبيق Jibbigo لنظامي أندرويد وiOS، وهو التطبيق الذي تصفه الشركة بأول تطبيق يتيح ترجمة المحادثات مباشرة بين شخصين أثناء حديثهما العادي.

وأعلن توم ستوكي، مدير إدارة المنتجات في فيسبوك عن الصفقة التي ستتضمن انتقال فريق عمل شركة موبايل تكنولوجيز إلى مقر الشركة التي تملك أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم.

ولم يكشف ستوكي عن أي معلومات حول القيمة المادية للصفقة، إلا أنه أكد أن تكنولوجيا التعرف على الصوت التي تطورها موبايل تكنولوجيز ستساهم في تطوير منتجات فيسبوك لتناسب الطلب المتزايد على تلك التقنية من مستخدمي الإنترنت وأصحاب الأجهزة المحمولة.

الجدير بالذكر أن تقنيات التعرف على الصوت بدأت في الانتشار بشكل كبير منذ انتشار الهواتف الذكية، إلا أنها لم تعد قاصرة على تلك الهواتف حيث أصبحت مستخدمة في متصفحات الإنترنت وبعض البرمجيات الأخرى. وتقدم أغلب الشركات التقنية الكبرى مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" و"آبل" خدمات قائمة على تلك التقنيات.

