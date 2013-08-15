أوسلو ممنوعة على "آبل".. والسبب "خصوصيات أمنية"

منعت أجهزة الاستخبارات النروجية مجموعة آبل الأميركية من تصوير مدينة أوسلو من الجو، لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي، على ما أفاد مصدر رسمي. وكانت آبل تعتزم تصوير العاصمة النرويجية ضمن مشروعها لإعداد خرائط ثلاثية الأبعاد عن العالم.

وقال متحدث باسم أجهزة الأمن النروجية "أستطيع أن أؤكد أن آبل لم تحصل على موافقة لالتقاط صور جوية، لأن مستوى دقة الصور سيكون عالياً جداً في مناطق لديها خصوصيات أمنية." وأضاف "في المقابل، اقترحنا على آبل حلولاً بديلة، منها شراء صور من مزودين نرويجيين أو من السلطات النروجية". وهذه الصور ستكون أقل دقة في المناطق التي تعتبرها السلطات النرويجية حساسة.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد ما نشرته صحيفة نرويجية خلال الأسبوع الحالي، من أن النرويج وبخلاف جيرانها السويد والدنمارك، لم توافق على مشروع مجموعة آبل. في المقابل تعذر الحصول على أي تعليق من مجموعة آبل.

